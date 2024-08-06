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Стало больше вражеских ракетоносителей в Черном море — угроза обстрелов сохраняется

6 августа 2024 10:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Флот РФ в Черном море - сколько ракет имеют корабли на борту
Боевые корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

По состоянию на сегодня, 6 августа, в акватории Черного моря подстерегают снаряжение ракетоносителя российского флота, однако в атаках они не участвовали. В то же время оккупанты не покидают Средиземное море, где также патрулирует корабль с "Калибрами" на борту.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории поджидают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Возросло количество вражеских ракетоносителей в Черном море — угроза обстрелов сохраняется - фото 1
Информация о движении вражеского флота на 6 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Возросло количество вражеских ракетоносителей в Черном море — угроза обстрелов сохраняется - фото 2
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченскую. Так за сутки в интересах РФ проход совершили:

  • к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 9 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отметили в ВМС.

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