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Ремонты на электросетях сегодня — кому из одесситов отключили свет

6 августа 2024 09:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе во вторник, 6 августа: адреса
В Одессе из-за ремонтов отключили свет. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 6 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая — все дома;
  • 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская — все дома;
  • Большая Садовая — все дома;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта) — все дома;
  • Державина — все дома;
  • Донецкая — все дома;
  • Жевахова — все дома;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Капитана Кузнецова, 3 — 14;
  • Карышковского — все дома;
  • Керченская — все дома;
  • Кишиневская — все дома.
    Работы до 17:00
  • Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
  • Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;
  • Малая Садовая — все дома;
  • Николаевская дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;
  • Чайкова (Молодогвардейская) — все дома;
  • Южная дорога — все дома;
  • Рыночная, 7;
  • Мариупольская (Ростовская) — все дома;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский — все дома;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский — все дома;
  • пер. 1-й, 3-й Керченский — все дома;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;
  • пер. Векслера, 1;
  • пер. Державина;
  • просп. Добровольского, 52.
  • Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Крутоярская, 25
    Работы до 17:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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