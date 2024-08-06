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Взрывы и работа ПВО на юге — детали атаки по Николаевщине

6 августа 2024 09:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Россияне запустили ракеты в направлении юга Украины: работа ПВО этой ночью
Ракета с моря. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В ночь на 6 августа россияне совершили массированную дроновую атаку на украинские территории, под ударом также была и Николаевская область. Там силы противовоздушной обороны ночью поразили вражеские БпЛА и баллистические ракеты.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщило отделение коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Детали атаки на юг Украины 6 августа
Сообщение ВК "Юг". Фото: скриншот

Атака на юг Украины

Россияне направили в Николаевскую и Херсонскую области авиационные ракеты и запустили ударные дроны. Цели удалось сбить силам ПВО.

"Также накануне российские оккупационные войска атаковали Николаевщину и Херсонщину управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запустив по два по каждому из направлений. Благодаря активному противодействию ни одна из ракет врага не достигла своей цели", — говорится в сообщении.

Работа ПВО в ночь на 6 августа
Сколько целей сбито на юге Украины Фото: ПК "Юг"

Кроме того, захватчики атаковали Николаевщину двумя баллистическими ракетами, предположительно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.

Траэктория целей на Украину
Приблизительный маршрут шахедов и ракет 6 августа. Фото: war_monitor

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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