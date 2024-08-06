Россияне запустили ракеты в направлении юга Украины: работа ПВО этой ночью

Ракета с моря. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на 6 августа россияне совершили массированную дроновую атаку на украинские территории, под ударом также была и Николаевская область. Там силы противовоздушной обороны ночью поразили вражеские БпЛА и баллистические ракеты.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщило отделение коммуникаций воздушного командования "Юг".

Читайте также:

Сообщение ВК "Юг". Фото: скриншот

Атака на юг Украины

Россияне направили в Николаевскую и Херсонскую области авиационные ракеты и запустили ударные дроны. Цели удалось сбить силам ПВО.

"Также накануне российские оккупационные войска атаковали Николаевщину и Херсонщину управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запустив по два по каждому из направлений. Благодаря активному противодействию ни одна из ракет врага не достигла своей цели", — говорится в сообщении.

Сколько целей сбито на юге Украины Фото: ПК "Юг"

Кроме того, захватчики атаковали Николаевщину двумя баллистическими ракетами, предположительно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.