Взрывы на Николаевщине второй раз 5 августа: детали

В Николаевской области снова раздаются взрывы
5 августа 2024 16:19
В Николаевской области раздаются взрывы 5 августа. Иллюстративное фото: скриншот
Жители Николаевщины сейчас, 5 августа, слышали взрывы уже второй раз за сутки. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о двух ракетах в направлении Николаевской области, одна из них — из оккупированной Херсонщины.
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Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и центральных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.
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