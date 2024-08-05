Взрывы на Николаевщине второй раз 5 августа: детали

В Николаевской области раздаются взрывы 5 августа. Иллюстративное фото: скриншот

Жители Николаевщины сейчас, 5 августа, слышали взрывы уже второй раз за сутки. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о двух ракетах в направлении Николаевской области, одна из них — из оккупированной Херсонщины.

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Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и центральных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.