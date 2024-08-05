Взрывы в Николаевской области сейчас, 5 августа: детали

Взрывы Николаевской области 5 августа. Иллюстративное фото: скриншот

Жители Николаевщины сейчас, 5 августа, слышали громкий взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Ранее в Силах обороны юга Украины сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о ракете в направлении Николаевской области.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию большинства областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.