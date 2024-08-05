Взрывы в Николаевской области сейчас, 5 августа: детали

Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас
Жители Николаевщины сейчас, 5 августа, слышали громкий взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ранее в Силах обороны юга Украины сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о ракете в направлении Николаевской области.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию большинства областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
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