Оккупанты ужесточили меры безопасности на Крымском мосту: детали

Незаконный Крымский мост. Фото: росСМИ

Россияне ужесточили меры безопасности на мосту к временно оккупированному Крыму. Это вызвано предварительными атаками на инфраструктуру сооружения, и теперь его пересечение равняется с пересечением госграницы по сложности и количеству процедур безопасности.

Об этом в понедельник, 5 августа, в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Нелегальные туристы постоянно жалуются, что пересечение моста такое же сложное, как пересечение государственной границы. Меры безопасности там, конечно, максимальные" , — сказал Плетенчук.

После нескольких атак по незаконному Керченскому мосту российская сторона пытается избежать повторения подобных случаев. Однако оккупантам не всегда удается предусмотреть заранее угрозы.

"Они обычно учатся уже на состоявшихся кейсах. То есть заранее продумать у них не получается. И не всегда они учатся на тех, что есть. Но на то, что касается моста, видите, они пытаются реагировать оперативно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Меры безопасности на Крымском мосту

Меры предосторожности включают перепускной режим, мощную ПВО и антидроновые патрули. Спикер ВМС ВС Украины также отметил, что охрана из воды практически отсутствует из-за нежелания российских военных выходить в море. Таким образом, охрана моста обеспечивается в основном с помощью авиации, заменившей корабли и катера.

"Там фактически есть все — начиная от перепускного режима, заканчивая ПВО. У них единственная составляющая, которая отпала с нашей помощью, это охрана из воды этого объекта. Потому что выходить в море они не рискуют. Они его компенсируют воздушной составляющей. Вместо кораблей и катеров, которых сейчас в акватории нет", — объяснил спикер.