Детали смертельного ДТП в Одессе от полиции

В Одессе произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Приморском районе Одессы водитель мотоцикла проехал на красный свет и врезался в два автомобиля. Медики пытались спасти мотоциклиста, но от полученных травм он скончался на месте ДТП.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности ДТП

Авария произошла вчера, 4 августа, около 21 часов на перекрестке улиц Канатной и Малой Арнаутской. Там 21-летний водитель мотоцикла, двигаясь со стороны улицы Малой Арнаутской, проехал на красный свет и врезался в два автомобиля, которые ехали со стороны Канатной на зеленый.

18-летний пассажир мотоцикла получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы костей таза и нижних конечностей, и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Водители двух автомобилей, 34-летняя женщина за рулем Honda и 40-летняя женщина за рулем Volkswagen, не пострадали. Оба водителя проверили на алкоголь, и они были трезвые.

Действия правоохранителей

Полиция внесла информацию о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения. Транспортные средства были отправлены на арестплощадку, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии.