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Смертельна ДТП в центрі Одеси — у поліції повідомили наслідки

5 серпня 2024 14:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Деталі смертельної ДТП в Одесі від поліції
В Одесі сталась смертальна ДТП. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

В Приморському районі Одеси водій мотоцикла проїхав на червоне світло і врізався у два автомобілі. Медики намагалися врятувати мотоцикліста, але від отриманих травм він помер на місці ДТП

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

Аварія сталась вчора, 4 серпня, близько 21-ї години на перехресті вулиць Канатної та Малої Арнаутської. Там 21-річний водій мотоцикла, рухаючись з боку вулиці Малої Арнаутської, проїхав на червоне світло і врізався у два автомобілі, які їхали з боку Канатної на зелений.

18-річний пасажир мотоцикла отримав серйозні травми, включаючи черепно-мозкову травму та переломи кісток тазу й нижніх кінцівок, і був госпіталізований у несвідомому стані. Водії двох автомобілів, 34-річна жінка за кермом Honda та 40-річна жінка за кермом Volkswagen, не постраждали. Обох водійок перевірили на алкоголь, і вони були тверезі.

Дії правоохоронців

Поліція внесла інформацію про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Транспортні засоби були відправлені на арештмайданчик, призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин аварії.

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