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Смертність перевищує народжуваність — невтішні показники Одещини

5 серпня 2024 13:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Народжуваність та смертість на Одещині: нерівні показники
Аналітики опублікували статистику народжуваності та смертності за пів року. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

За перше півріччя 2024 року на Одещині народилось понад шість тисяч малюків, однак кількість померлих вища за цей показник. Загалом, в Україні аналітики фіксують тенденцію, що показники смертності перевищують народжуваність, та різниця є досить вагомою.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.

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Показники народжуваності за різні роки. Фото: Опендатабот 

Показники народжуваності на Одещині

Найбільша кількість новонароджених зареєстрована у Києві (9 695 дітей), на Львівщині (7 923) та на Дніпропетровщині (6 962). Стабільно низький рівень народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та на Донеччині (702). На Луганщині за перше півріччя 2024 року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Кількість новонароджених в Україні
Кількість новонароджених в Україні за пів року. Фото: Опендатабот

В Одеській області за цей період народилось 6 197 дітей, що значно менше порівняно з іншими регіонами. Водночас смертність на Одещині залишається високою, як і по всій Україні. Співвідношення новонароджених до померлих громадян в країні становить один до трьох, що є тривожним показником.

Показники смертності за перше півріччя 

Найменше смертей зафіксовано на прифронтових Херсонщині — 2 334 випадків  у Чернівецькій області зареєстровано було 5 422 випадки й на Донеччині  — 5 753 випадків. Найбільше смертей зареєстровано на Дніпропетровщині  —26 тис., на другій сходинці Харківщина із показником у  майже 18 тис. випадків, та замикає рейтинг Київ — 17 тис. випадків. На Одещині було зареєстровано понад 16 тис. випадків смертей, що ставить наш регіон на четверту сходинку рейтингу.

Смертніст ь в Україні
Смертність в Україні за пів року. Фото: Опендатабот

Загалом, в Україні у 2024 році на одного новонародженого припадає троє померлих, що є значно гіршим показником, ніж у доковідні роки, коли на одну дитину припадало двоє померлих. За перші шість місяців 2024 року в Україні померло 250 тис. людини, що менше порівняно з піковим 2021 роком, коли через пандемію COVID-19 було зареєстровано понад 349 тис. смертей.

Смертність перевищує народжуваність — невтішні показники Одещини - фото 4
Показники смертності за різні роки. Фото: Опендатабот 

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