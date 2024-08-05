В Одесі оголошено штормове попередження на завтра, 6 серпня

Сильний вітер у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про шторм в Одесі завтра, 6 серпня. Очікується гроза та шквальний вітер з поривами до 20 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження в Одесі

Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги