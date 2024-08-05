В Одессе объявлено штормовое предупреждение на завтра, 6 августа

Сильный ветер в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают о шторме в Одессе завтра, 6 августа. Возможны грозы и шквальный ветер с порывами до 20 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Штормовое предупреждение в Одессе

Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи