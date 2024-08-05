В Одессе объявлено штормовое предупреждение на завтра, 6 августа

Синоптики предупредили о грозе на Одесчине — в регионе объявлена опасность
Синоптики предупреждают о шторме в Одессе завтра, 6 августа. Возможны грозы и шквальный ветер с порывами до 20 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Штормовое предупреждение в Одессе
Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.
Минная опасность
В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Читайте Новини.LIVE!