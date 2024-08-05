Для россиян в Крыму нет безопасного места: Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Дмитрий Плетенчук/ Facebook

Пребывание в Крыму для россиян, особенно с использованием его в качестве ремонтной базы, крайне опасно для армии страны-агрессора. Несмотря на поражение, россияне остаются на полуострове, хотя все их объекты там законные цели украинской армии.

Об этом в понедельник, 5 августа, в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Опасно пребывать в Крыму

Подлодка, которая сейчас подстерегает в акватории Черного моря, уже однажды была поражена Воздушными Силами во время ремонта вместе с большим десантным кораблем "Минск". После этого стало ясно, что в Крыму для врага безопасных локаций нет, хотя враг продолжает использовать его как ремонтный хаб.

"Они берут, латают дыры, получают положительную плавучесть этого объекта, переводят его на другой объект ремонтировать. Далее накрывают сверху маскировочными элементами. Ну, на самом деле, это было очень странно. У них ремонтная база основная — это Крым. В Новороссийске тоже есть некоторые мощности, но не в том объеме, не те специалисты", — отметил спикер.

Россияне ремонтируют корабли в Крыму

Однако российские силы продолжают ремонтировать поврежденные корабли, скрывая их под маскировочными элементами. Дмитрий Плетенчук считает, что оккупанты должны были понять, что дальнейшее использование Крыма как ремонтной базы опасно.

"Отремонтировали, собрались проводить ходовые испытания, получили несколько ракет. Остались они на ремонте, соответственно потому, что получили новые повреждения. Казалось бы, уже можно понять, что это не тот номер, который нужно выполнять. Но нет. С первого раза не всегда доходит", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.