Для росіян у Криму немає безпечного місця: Дмитро Плетенчук

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук. Фото: Дмитро Плетенчук/ Facebook

Перебування у Криму для росіян, особливо з використанням його як ремонтної бази, є вкрай небезпечним для армії країни-агресорки. Попри ураження, росіяни залишаються на півострові, хоча усі їхні об'єкти там є законними цілями української армії.

Про це у понеділок, 5 серпня, в етері Ранок.LIVE повідомив вечник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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Небезпечно перебування у Криму

Підводний човен, який наразі чатує в акваторії Чорного моря, вже одного разу був уражений Повітряними Силами під час ремонту разом з великим десантним кораблем "Мінськ". Після цього стало зрозуміло, що в Криму для ворога безпечних локацій немає, хоча ворог продовжує використовувати його як ремонтний хаб.

"Вони беруть, латають дірки, отримують позитивну плавучість цього об'єкту, переводять його на інший об'єкт ремонтувати. Далі накривають зверху маскувальними елементами. Ну, насправді, це було дуже дивно. У них ремонтна база основна — це Крим. В Новоросійську теж є деякі потужності, але не в тому об'ємі, не ті фахівці", — зазначив речник.

Росіяни ремонтують кораблі у Криму

Однак російські сили продовжують ремонтувати пошкоджені кораблі, приховуючи їх під маскувальними елементами. Дмитро Плетенчук вважає, що окупанти повинні були зрозуміти, що подальше використання Криму як ремонтної бази є небезпечним.

"Відремонтували, зібралися проводити ходові випробування, отримали кілька ракет. Залишилися вони на ремонті, відповідно тому, що отримали нові пошкодження. Здавалося б, вже можна зрозуміти, що це не той номер, який треба виконувати. Але ні. З першого разу не завжди доходить", — резюмував Дмитро Плетенчук.