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Ракетоносії ворожого флоту напоготові — загроза з Чорного моря висока

5 серпня 2024 10:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетоносії у Чорному морі: скільки "Калібрів" загрожує Одещині
Військовий корабель у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на сьогодні, 5 серпня, в акваторії Чорного моря російський флот залишається присутнім, однак ознак участі в атаці у бойових кораблів немає. Також окупанти не виходять із Середземного моря —  там продовжує чатувати споряджений ракетоносій.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до восьми "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два корабля, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".
Ракетоносії ворожого флоту напоготові — загроза з Чорного моря висока - фото 1
Інформація щодо руху ворожого флоту на 5 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську. Так за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 9 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 6 суден, із них 2 рухались з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС. 

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