Сильний запах гару в Одесі: у ДСНС назвали причини

Запах гару в Одесі — у ДСНС назвали причини
В Одесі вже четверту добу поспіль містяни відчувають сильний запах гару. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пояснила, що це викликано тлінням тростини на полях зрошення в Пересипському районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.
За останні чотири доби вогонь знищив 16 гектарів рослинності, і наразі відбувається тління торф’яних шарів. На місці цілодобово чергують рятувальники, які контролюють ситуацію.
"Наразі стадія тління. Скільки буде тривати цей запах — невідомо.Через це по місту чутно характерний запах. Так, звісно, рятувальники чергують на місці", — повідомили в ДСНС.
Шкідливість дихання димом для організму
Дим від пожеж містить безліч шкідливих речовин, таких як чадний газ, дрібні частинки сажі, бензол та інші токсичні речовини. Вдихання цього диму може призвести до ряду негативних наслідків для здоров'я, зокрема проблеми з дихальною системою, алергічні реакції та спровокувати головний біль, нудоту, запаморочення.
Як захистити себе від шкідливого впливу диму
Щоб мінімізувати негативний вплив диму на здоров'я, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Закривайте вікна та двері — утримуйте приміщення герметичними, щоб запобігти проникненню диму.
- Використовуйте очищувачі повітря — вони допоможуть зменшити концентрацію шкідливих речовин у приміщенні.
- Уникайте тривалого перебування на відкритому повітрі — особливо в ранкові та вечірні години, коли концентрація диму може бути найбільшою.
- Пийте багато води — це допоможе організму швидше вивести токсини.
- Користуйтеся масками — респіратори з фільтрами FFP2 або FFP3 зменшують вдихання шкідливих часток.
- Звертайтеся за медичною допомогою — якщо у вас виникають симптоми отруєння димом, негайно звертайтеся до лікаря.
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