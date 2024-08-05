Сильний запах гару в Одесі: у ДСНС назвали причини

Пожежа на схилах. Ілюстративне фото: ДСНС

В Одесі вже четверту добу поспіль містяни відчувають сильний запах гару. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пояснила, що це викликано тлінням тростини на полях зрошення в Пересипському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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За останні чотири доби вогонь знищив 16 гектарів рослинності, і наразі відбувається тління торф’яних шарів. На місці цілодобово чергують рятувальники, які контролюють ситуацію.

"Наразі стадія тління. Скільки буде тривати цей запах — невідомо.Через це по місту чутно характерний запах. Так, звісно, рятувальники чергують на місці", — повідомили в ДСНС.

Шкідливість дихання димом для організму

Дим від пожеж містить безліч шкідливих речовин, таких як чадний газ, дрібні частинки сажі, бензол та інші токсичні речовини. Вдихання цього диму може призвести до ряду негативних наслідків для здоров'я, зокрема проблеми з дихальною системою, алергічні реакції та спровокувати головний біль, нудоту, запаморочення.

Як захистити себе від шкідливого впливу диму

Щоб мінімізувати негативний вплив диму на здоров'я, слід дотримуватися таких рекомендацій: