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Сморід в Одесі — фахівці зафіксували перевищення норми діоксиду сірки у повітрі

1 серпня 2024 18:08
Верзілова Єлизавета - редактор
В повітрі Одеси перевищена норма діоксиду сірки: дані фахівців
Туман в Одесі. Ілюстративне фото: ОМР
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі сьогодні, 1 серпня, протягом трьох годин фіксували небезпечну концентрацію токсичного діоксиду сірки. Перевищення норми цієї речовини протягом тривалого часу може суттєво нашкодити дихальним шляхам людини.

Про це повідомляє Думська  з посиланням на дані моніторингу повітря факультету гідрометеорології та екології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

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Дослідження повітря Одеси

Результати вимірювання стану атмосферного повітря показали, що норма діоксиду сірки була перевищена майже три години. Так, її рівень складав 550 мкг/м³ при гранично допустимій концентрації (ГДК) у 500 мкг/м³.

Дослідження повітря Одеси
Дослідження повітря Одеси 1 серпня. Фото: Думська

Яка небезпека

Діоксид сірки — це безбарвний газ із різким запахом, який димиться на повітрі та є токсичним. Він розчиняється у воді, утворюючи сірчисту кислоту, і є небезпечним навіть при короткочасному впливі у високих концентраціях. Забруднення повітря діоксидом сірки може нашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень та викликати подразнення очей. Запалення дихальних шляхів призводить до кашлю, відділення мокротиння, загострення астми та хронічного бронхіту, підвищує ризик виникнення респіраторних інфекцій у людей. 

Що робити під час смороду

Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб рекомендують тим, хто відчуває  неприємний запах, закрити вікна і двері та утриматись від перебування на відкритому повітрі.

Чим пахне в Одесі
Допис фахівців Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб. Фото: скриншот

Ми писали, що останні три ночі жителі Одеси скаржаться на неприємний запах у повітрі. Джерело смороду, на жаль, поки невідоме, однак фахівці продовжують робити аналізи та тримають питання на контролі.

Одеса повітря Одеська область небезпечні речовини Новини Одеси дослідження запах

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