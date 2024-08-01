В воздухе Одессы превышена норма диоксида серы: данные специалистов

Зловоние в Одессе — специалисты зафиксировали превышение нормы диоксида серы в воздухе
В Одессе сегодня, 1 августа, в течение трех часов фиксировали опасную концентрацию токсического диоксида серы. Превышение нормы этого вещества в течение длительного времени может существенно навредить дыхательным путям человека.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные мониторинга воздуха факультета гидрометеорологии и экологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
Исследование воздуха Одессы
Результаты измерения состояния атмосферного воздуха показали, что норма диоксида серы была превышена около трех часов. Так, ее уровень составлял 550 мкг/м³ при предельно допустимой концентрации (ПДК) в 500 мкг/м³.
Какая опасность
Диоксид серы — это бесцветный газ с резким запахом, который дымится на воздухе и является токсичным. Он растворяется в воде, образуя сернистую кислоту, и опасен даже при кратковременном воздействии в высоких концентрациях. Загрязнение воздуха диоксидом серы может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз. Воспаление дыхательных путей приводит к кашлю, отделению мокроты, обострению астмы и хроническому бронхиту, повышает риск возникновения респираторных инфекций у людей.
Что делать во время зловония
Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто ощущает неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.
Мы писали, что последние три ночи жители Одессы жалуются на неприятный запах в воздухе. Источник его, к сожалению, пока неизвестен, однако специалисты продолжают делать анализы и держат вопрос на контроле.
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