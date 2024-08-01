В воздухе Одессы превышена норма диоксида серы: данные специалистов

Туман в Одесі. Иллюстративное фото: ОМР

В Одессе сегодня, 1 августа, в течение трех часов фиксировали опасную концентрацию токсического диоксида серы. Превышение нормы этого вещества в течение длительного времени может существенно навредить дыхательным путям человека.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные мониторинга воздуха факультета гидрометеорологии и экологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

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Исследование воздуха Одессы

Результаты измерения состояния атмосферного воздуха показали, что норма диоксида серы была превышена около трех часов. Так, ее уровень составлял 550 мкг/м³ при предельно допустимой концентрации (ПДК) в 500 мкг/м³.

Исследование воздуха в Одессе 1 августа. Фото: Думская

Какая опасность

Диоксид серы — это бесцветный газ с резким запахом, который дымится на воздухе и является токсичным. Он растворяется в воде, образуя сернистую кислоту, и опасен даже при кратковременном воздействии в высоких концентрациях. Загрязнение воздуха диоксидом серы может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз. Воспаление дыхательных путей приводит к кашлю, отделению мокроты, обострению астмы и хроническому бронхиту, повышает риск возникновения респираторных инфекций у людей.

Что делать во время зловония

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто ощущает неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.

Сообщение специалистов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Мы писали, что последние три ночи жители Одессы жалуются на неприятный запах в воздухе. Источник его, к сожалению, пока неизвестен, однако специалисты продолжают делать анализы и держат вопрос на контроле.