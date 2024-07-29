Сморід у повітрі Одеси: в чому пмричина

Будинок у тумані в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Останні дві ночі жителі Одеси скаржаться на неприємний запах у повітрі. Джерело смороду, на жаль, поки невідоме, однак фахівці попереджають про високий рівень діоксиду сірки, що свідчить про забруднення.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів.

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Основні забрудники повітря

На даний момент, пріоритетними забрудниками атмосферного повітря є діоксиди азоту та сірки. Основними районами викидів діоксиду сірки є великі промислові центри, а азоту — процеси горіння, опалення приміщень, під час вироблення електроенергії, під час роботи двигунів внутрішнього згоряння в автомобілях.



Основним показником якості атмосферного повітря в Україні є гранично допустима концентрація (ГДК) — це максимальна концентрація шкідливої речовини в атмосферному повітрі, яка не завдає шкоди здоров'ю населення. Для діоксиду сірки (SO2) цей показник складає 0,5 мг/м³, а для діоксиду азоту (NO2) — 0,2 мг/м³.

Останні показники якості повітря

На основі останніх даних моніторингу:

Діоксид сірки (SO2): Протягом останньої доби його концентрація суттєво підвищувалася в нічні години, проте не перевищувала допустимого рівня і залишалася в межах ГДК.

Виміруювання показників діоксіду сірки. Фото: скриншот

Діоксид азоту (NO2): Більшу частину доби його концентрація перевищувала ГДК, що створює слабко небезпечний рівень забруднення.

Виміруювання показників діоксіду азоту. Фото: скриншот

Хоча концентрація діоксиду сірки залишається в допустимих межах, це підтверджує наявність деякого забруднення повітря, яке може впливати на комфорт і здоров'я мешканців міста.

Яка небезпека для людини

Двоокис азоту та двоокис сірки також можуть бути чинниками розвитку астми, ураження бронхів, запалення легенів та зниження функцій легень.

Забруднення повітря діоксидом сірки може нашкодити дихальній системі, порушувати функцію легень та викликати подразнення очей. Запалення дихальних шляхів призводить до кашлю, відділення мокротиння, загострення астми та хронічного бронхіту, підвищує ризик виникнення респіраторних інфекцій у людей.

Що робити під час смороду

Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб рекомендують тим, хто відчуває неприємний запах, закрити вікна і двері та утриматись від перебування на відкритому повітрі.

Допис фахівців Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Хаджибейському лимані триває масовий мор риби, спричиняючи різкий неприємний запах, який дошкуляє мешканцям Одеси та передмість. Еколог Владислав Балінський припускає, що сморід можуть спричиняти гази меркаптани (тіоли), джерелом яких є розкладення риби.