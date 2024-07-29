Вонь в воздухе Одессы: в чем морщина

Дом в тумане в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Последние две ночи жители Одессы жалуются на неприятный запах в воздухе. Источник они, к сожалению, пока неизвестен, однако специалисты предупреждают о высоком уровне диоксида серы, что свидетельствует о загрязнении.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Основные загрязнители воздуха

В настоящее время приоритетными загрязняющими атмосферным воздухом являются диоксиды азота и серы. Основными районами выбросов диоксида серы являются крупные промышленные центры, а азота — процессы горения, отопления помещений, при выработке электроэнергии, при работе двигателей внутреннего сгорания в автомобилях.



Основным показателем качества атмосферного воздуха в Украине является предельно допустимая концентрация (ПДК) — это максимальная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, не причиняющая вред здоровью населения. Для диоксида серы (SO2) этот показатель составляет 0,5 мг/м³, а для диоксида азота (NO2) — 0,2 мг/м³.

Последние показатели качества воздуха

На основе последних данных мониторинга:

Диоксид серы (SO2): В течение последних суток его концентрация существенно повышалась в ночные часы, однако не превышала допустимого уровня и оставалась в пределах ПДК.

Измерение показателей диоксида серы. Фото: скриншот

Диоксид азота (NO2): Большую часть суток его концентрация превышала ПДК, что создает слабо опасный уровень загрязнения.

Измерение показателей диоксида азота. Фото: скриншот

Хотя концентрация диоксида серы остается в допустимых пределах, это подтверждает наличие некоторого загрязнения воздуха, которое может влиять на комфорт и здоровье жителей города.

Какая опасность для человека

Двуокись азота и двуокись серы также могут быть факторами развития астмы, поражения бронхов, воспаления легких и снижения функций легких.

Загрязнение воздуха диоксидом серы может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз. Воспаление дыхательных путей приводит к кашлю, отделению мокроты, обострению астмы и хроническому бронхиту, повышает риск возникновения респираторных инфекций у людей.

Что делать во время вони

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто ощущает неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.

Сообщение специалистов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Напомним, что в Хаджибейском лимане продолжается массовый мор рыбы, вызывая резкий неприятный запах, который донимает жителей Одессы и пригородов. Эколог Владислав Балинский предполагает, что они могут вызывать газы меркаптаны (тиолы), источником которых является разложение рыбы.