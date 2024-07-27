На Хаджибеївському лимані масовий мор риби: чому

Мор риби на лимані. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

У Хаджибеївському лимані триває масовий мор риби, спричиняючи різкий неприємний запах, який дошкуляє мешканцям Одеси та передмість. Експерти припускають, що сморід можуть спричиняти гази меркаптани (тіоли) джерелом яких є розкладення риби.

Про це, 27 липня, у коментарі журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Чому гине риба в Хаджибеївському лимані

Еколог каже, що підвищення температури та перевищення біогенних речовин, зокрема азотистих амонійних сполук, спричиняють ці заморні процеси. Окрім цього, у воді спостерігається низький рівень кисню, що спричинено спекотною температурою. Він також зауважив, що напрямок вітру з боку лиману може переносити неприємний запах на великі площі.

"Сморід достатньо сильний. Його спостерігають і на Черемушках, і аж до Приморського району. Те, що було спочатку липня, ми вважали, що джерела цього запаху — це море. Бо, дійсно, я занурювався і бачив, що дуже активно з донних сформованих кишень виділяється сірководень. Але вже от зараз, коли цей запах почули місцеві громадяни, я почав аналізувати, що він дуже сильно спостерігається саме тоді, коли напрям вітру є північним" — додав Владислав Балінський.

Фахівець каже, що в лимані також накопичилися великі кількості шкідливих речовин ще з кінця 1970-х років, коли скидалися стічні води. З підвищенням температури ці речовини можуть вторинно забруднювати воду, викликаючи заморні явища. Окрім цього, він відзначив про небезпечну рибу, виловлену в цьому лимані.

"Ми у 2021 році проводили дослідження, і взяли у рибака карпа, він рибалив напроти Нерубайського, і перевищення дусту і деяких інших хлорорганічних, дуже небезпечних, ну, ядовитих сполук, було там в сім чи в шість разів", — сказав еколог.

За його словами, хоча джерело дусту було ліквідовано, він повільно розкладається, залишаючись небезпечним на сотні років. Владислав Балінський наголошує на необхідності подальших досліджень та заходів для очищення лиману та збереження біоресурсів.

Риба, яка загинула на Хаджибеївському лимані. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Більше про воду

Нагадаємо, у воді Хаджибеївського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Додамо, аварійна дамба на Хаджибеївському лимані тривалий час вважалася безхазяйною. Але тепер споруда належатиме державі в обличчі Одеської міської ради, що дозволить провести необхідні роботи для її функціонування.