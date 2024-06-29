На Тузлівських лиманах помутніла вода

Вода на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

З початку червня у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Тузлівські лимани. Фото: Іван Русєв

Чому вода змінила колір

За його словами, причини зміни кольору води можуть бути різноманітними, зокрема це пов’язано з підвищенням температури та інші.

Розкладання органічних речовин: листя, гілки, трава та інша органіка, залита водою під час підйому рівня в лиманах, розкладаються і виділяють гумінові кислоти та таніни, які можуть фарбувати воду в коричневий колір.

Водорості: деякі типи водоростей можуть виробляти пігменти, що забарвлюють воду в коричневий колір.

Мікроорганізми: присутність великих кількостей мікроорганізмів, передусім бактерій, що розкладають органічні речовини, також може сприяти зміні кольору води.

Коричнева вода у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Крім того, масляниста консистенція води та утворення плівки на поверхні можуть бути обумовлені кількома чинниками:

Висока концентрація солей. У дуже солоній воді концентрація солей, таких як хлорид натрію (NaCl), може бути настільки високою — понад 100 проміле, що вода стає густішою і в'язкішою, ніж звичайна прісна вода, створюючи враження маслянистої консистенції.

Наявність органічних речовин. У солоних лиманах часто можуть накопичуватися органічні речовини, такі як водорості, залишки мікроорганізмів та інші біологічні матеріали, які утворюють тонку плівку на поверхні води.

Мінерали та мікроорганізми. У деяких солоних лиманах є специфічні мінерали та мікроорганізми, що виділяють речовини, які створюють плівку на поверхні води.

Випаровування води. В умовах високої температури та низької вологості випаровування води з поверхні лиманів може залишати концентровані розчини солей і органічних речовин, що сприяє утворенню плівки.

Інші події у нацпарку

Нагадаємо, у Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

Також ми писали, що на берегах лиману Шагани у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати охайних малих чепур, які полюють на рибу. Цьогоріч чаплі цього виду успішно вивели багато пташенят.