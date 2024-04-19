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У нацпарку на Одещині побільшало зайців

19 квітня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У нацпарку на Одещині побільшало зайців
Зайці на Одещині. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни, завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Зайці на Тузлівських лиманах

За словами еколога, сірий заєць, або русак, веде нічний спосіб життя, у світлий час доби тварини проводять в укритті посеред заростей трави та майже повністю зливаючись з навколишнім середовищем. З настанням сутінків русак вибирається на годівлю, пробігаючи в пошуках корму кілька кілометрів. Він любить харчуватися солодкою конюшиною, молодими злаками, кульбабами, ягодами та корнеплодами. А ще ці "довговухі" дуже хоробрі.  

"Навіть там де є шакали, поруч живуть здорові  зайці, оскільки шакали та інші хижаки виконують справжню роботу як санітари природи й вилучають слабих та хворих тварин", — написав Іван Русєв.

Шлюбний період русака

Пора гармонійного спарування для сірого зайця припадає на період з січня по вересень. Самці в цей час можуть проводити бої між собою, залишаючи глибокі рани на тілі опонента. Самка, після народження малят, відвідує лігво-гніздо лише один раз на добу, протягом місяця. Молоді зайчата швидко ростуть і стають самостійними вже через два тижні після народження.

"Цих двох зайців сфоткав під час їх шлюбних ігор на кордоні "Тузлівська Амазонія". Вони зараз часто зустрічаються там де є вода між острівцями. І дуже вміло бігають по воді", — написав еколог.

У нацпарку на Одещині побільшало зайців - фото 1
Зайці на кордоні "Тузлівська Амазонія". Фото: Іван Русєв

Інші події у Нацпарку

Нагадаємо, навіть у жорстких умовах війни життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів

Також ми писали, що у Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та не відомо, чи повернуться вони на Одещину.

Додамо, що у цей період можна спостерігати масову міграцію різноманітних видів птахів, яка є одним із природних феноменів Одеського регіону. Серед нових мешканців Нацпарку помічені кулики різних видів: від великого кульона до сивки морської.

Одеса
тварини
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