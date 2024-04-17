Блискучі ібіси боряться за своє життя у Нацпарку на Одещині

Блискучий Ібіс на Одещині. Фото: Сергій Курочкин

Навіть у жорстких умовах війни, життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів.

Про це на своїй сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Ібіси у Нацпарку

За словами еколога Івана Русєва, блискучі ібіси колись знаходили свій дім у дельті Дністра. Проте тепер вони змушені шукати нові місця для гніздування через техногенні зміни екосистеми.

"Ці птахи мирно вживаються пліч-о-пліч з чаплями і малими бакланами у місцях гніздування, але зміни гідрологічного режиму річки Дністер та будівництво гідроелектростанцій призвели до висихання територій, де вони колись звикли оселятися", — зауважив Іван Русєв.

Важливість екологічного збереження

Ситуація з блискучими ібісами є лише частиною загального екологічного кризу в регіоні. Як зазначає еколог, причиною цього є діючі правила експлуатації Дністровських водосховищ.

"Нові правила експлуатації Дністровських водосховищ недостатньо уважно враховують екологічні вимоги цього виду до сприятливого існування. Адміністрації парків та влади повинні активно боротися за збереження природних ресурсів, від яких залежить виживання численних видів тварин", — закликав Іван Русєв.

Він додав, що відповідальність за збереження природи лежить не лише на владі та екологічних організаціях, а й на кожному громадянині.

"Ми маємо усвідомити важливість збереження біорізноманіття та екосистем для майбутніх поколінь. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити життя цих чудових створінь у нашому регіоні", — підкреслив Іван Русєв.

Події у Нацпарку

Раніше ми писали, що у Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та не відомо, чи повернуться вони на Одещину.

Також ми повідомляли, що у цей період можна спостерігати масову міграцію різноманітних видів птахів, яка є одним із природних феноменів Одеського регіону. Серед нових мешканців Нацпарку помічені кулики різних видів: від великого кульона до сивки морської.