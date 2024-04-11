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Міграції птахів над Чорним морем — у Нацпарку помітили куликів

11 квітня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Міграції птахів над Чорним морем — у Нацпарку помітили куликів
Кулик у Нацпарку на Одещині. Фото: Іван Русєв
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Саме зараз можна спостерігати масову міграцію різноманітних видів птахів, яка є одним із природних феноменів Одеського регіону. Серед нових мешканців Нацпарку помічені кулики різних видів: від великого кульона до сивки морської.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі еколог Іван Русєв.

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Міграція птахів

У природі проявляється своєрідна реакція на складну ситуацію, яка відбувається на берегах Чорного моря. Проте, на жаль, цей натхненний переліт не обійшовся без негативних наслідків. Звучання військових шумів нічної війни дратує птахів, викликаючи у них стрес та змушуючи деяких з них відлетіти далі.

"Часто вночі їх лякають різні шуми війни і це призводить до потужного стресу. Деякі покидають територію і летять далі. Вони, майже  всі летять на Північ і далеко", — зазначає еколог.
 

May be an image of spotted sandpiper
Птах у "Тузлівських лиманах". Фото: Іван Русєв

Така ситуація може впливати на стан популяцій окремих видів, зокрема, тих, що вирішили залишитися в зоні активних бойових дій.

"Це дуже складний момент для наших пернатих друзів, адже вони, як і ми, стикаються з викликами воєнного часу", — коментує Іван Русєв.

Таким чином, навіть у цей важкий період, природа продовжує дивувати своєю непередбачуваністю та відмінністю, нагадуючи нам про непереможну силу життя та його постійний рух.

Чим відомі кулики

Кулики — це різноманітна група птахів, які часто можна спостерігати на берегах водойм під час міграційних періодів. Ці види птахів відомі своїми вражаючими "переїздами", які допомагають їм пристосовуватися до змінних умов середовища та забезпечують їх виживання протягом року.

Більше про природу Одещини

Раніше ми писали, що у природному парку "Тузлівські лимани" виявлено тисячі диких бджіл, які активно запилюють степові рослини та сільськогосподарські культури. Вони допомагають збільшити врожай у регіоні та покращити екологічну ситуацію.

Також ми повідомляли, що на територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі.  Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи. 

Також ми повідомляли, що Національний природний парк "Тузлівські лимани" заполонили рожеві фламінго. Перші птахи-розвідники з'явилися декілька тижнів тому, а тепер у Нацпарку перебуває велика зграя. 

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