Миграции птиц над Черным морем — в Нацпарке заметили куликов

Кулик в Нацпарке Одесской области. Фото: Иван Русев

Сейчас можно наблюдать массовую миграцию различных видов птиц, которая является одним из природных феноменов Одесского региона. Среди новых жителей Нацпарка отмечены кулики разных видов: от большого кульона до морской седки.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети эколог Иван Русев.

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Миграция птиц

В природе проявляется своеобразная реакция на сложную ситуацию, происходящую на берегах Черного моря. Однако, к сожалению, этот вдохновенный перелет не обошелся без негативных последствий. Звучание военных шумов ночной войны раздражает птиц, вызывая у них стресс и заставляя некоторых из них улететь дальше.

"Часто ночью их пугают разные шумы войны и это приводит к мощному стрессу. Некоторые покидают территорию и летят дальше. Они, почти все летят на Север и далеко" , — отмечает эколог.

Птица в "Тузловских лиманах". Фото: Иван Русев

Такая ситуация может влиять на состояние популяций отдельных видов, в частности, решивших остаться в зоне активных боевых действий.

"Это очень сложный момент для наших пернатых друзей, ведь они, как и мы, сталкиваются с вызовами военного времени" , — комментирует Иван Русев.

Таким образом, даже в этот трудный период, природа продолжает удивлять своей непредсказуемостью и отличием, напоминая нам о непобедимой силе жизни и ее постоянном движении.

Чем известны кулики

Кулики – это разнообразная группа птиц, которые часто можно наблюдать на берегах водоемов во время миграционных периодов. Эти виды птиц известны своими поразительными "переездами", которые помогают им приспосабливаться к изменяющимся условиям среды и обеспечивают их выживание в течение года.

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Ранее мы писали, что в природном парке "Тузловские лиманы" обнаружены тысячи диких пчел, активно опыляющих степные растения и сельскохозяйственные культуры. Они помогают увеличить урожай в регионе и улучшить экологическую ситуацию.

Также мы сообщали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесщины является частью программы по возрождению природы.

Также мы сообщали, что Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы разведчики появились несколько недель назад, а теперь в Нацпарке находится большая стая.