Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Миграции птиц над Черным морем — в Нацпарке заметили куликов arrow

Миграции птиц над Черным морем — в Нацпарке заметили куликов

11 апреля 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Миграции птиц над Черным морем — в Нацпарке заметили куликов
Кулик в Нацпарке Одесской области. Фото: Иван Русев
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас можно наблюдать массовую миграцию различных видов птиц, которая является одним из природных феноменов Одесского региона. Среди новых жителей Нацпарка отмечены кулики разных видов: от большого кульона до морской седки.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети эколог Иван Русев.

Читайте также:

Миграция птиц

В природе проявляется своеобразная реакция на сложную ситуацию, происходящую на берегах Черного моря. Однако, к сожалению, этот вдохновенный перелет не обошелся без негативных последствий. Звучание военных шумов ночной войны раздражает птиц, вызывая у них стресс и заставляя некоторых из них улететь дальше.

"Часто ночью их пугают разные шумы войны и это приводит к мощному стрессу. Некоторые покидают территорию и летят дальше. Они, почти все летят на Север и далеко" , — отмечает эколог.

May be an image of spotted sandpiper
Птица в "Тузловских лиманах". Фото: Иван Русев

Такая ситуация может влиять на состояние популяций отдельных видов, в частности, решивших остаться в зоне активных боевых действий.

"Это очень сложный момент для наших пернатых друзей, ведь они, как и мы, сталкиваются с вызовами военного времени" , — комментирует Иван Русев.

Таким образом, даже в этот трудный период, природа продолжает удивлять своей непредсказуемостью и отличием, напоминая нам о непобедимой силе жизни и ее постоянном движении.

Чем известны кулики

Кулики – это разнообразная группа птиц, которые часто можно наблюдать на берегах водоемов во время миграционных периодов. Эти виды птиц известны своими поразительными "переездами", которые помогают им приспосабливаться к изменяющимся условиям среды и обеспечивают их выживание в течение года.

Больше о природе Одесчины

Ранее мы писали, что в природном парке "Тузловские лиманы" обнаружены тысячи диких пчел, активно опыляющих степные растения и сельскохозяйственные культуры. Они помогают увеличить урожай в регионе и улучшить экологическую ситуацию.

Также мы сообщали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесщины является частью программы по возрождению природы.

Также мы сообщали, что Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы разведчики появились несколько недель назад, а теперь в Нацпарке находится большая стая.

Одесса
природа
птицы
Одесская область
парки
Новости Одессы
экология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб