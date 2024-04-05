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В Тузлівських лиманах з'явилися дикі бджоли — яку користь несуть

5 квітня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Тузлівських лиманах з'явилися дикі бджоли — яку користь несуть
Дика бджола у Нацпарку. Фото: Іван Русєв
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У природному парку "Тузлівські лимани" виявлено тисячі диких бджіл, які активно запилюють степові рослини та сільськогосподарські культури. Вони допомагають збільшити врожай у регіоні та покращити екологічну ситуацію.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Поява бджіл

На прибережній території Нацпарку з'явилися тисячі диких бджіл, які виявилися рудими осміями (Osmia rufa). Ці миролюбні комахи відіграють важливу роль у біосфері регіону.

"Ці трудяги не тільки не жалять, але й допомагають підтримувати біологічний баланс у природному парку. Вони є ключовим запилювачем не лише диких рослин, але й сільськогосподарських культур", — пише Іван Русєв.

Роль бджіл

Осмії не виробляють меду, але вони активно запилюють рослини, збільшуючи врожай на сільськогосподарських культурах. Ці комахи є одиночними, і кожна самка власноручно будує своє гніздо у вирійниці, зазвичай у мертвій деревині або тріщинах кам'яних стін.

"Завдяки осміям ми можемо спостерігати не тільки за природними процесами, але й за позитивним впливом на сільське господарство", — додає експерт. 

Попри відсутність меду, дикі бджоли осмії мають численні переваги: вони не жалять, стійкі до хвороб, легко розмножуються та транспортуються. Ці комахи є важливим елементом екосистеми Тузлівських лиманів, допомагаючи зберегти біологічне різноманіття та підтримати природний баланс у парку.

Інші події з тваринного світу Одещини

Раніше ми писали, що на територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі.  Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи. 

Також ми повідомляли, що Національний природний парк "Тузлівські лимани" заполонили рожеві фламінго. Перші птахи-розвідники з'явилися декілька тижнів тому, а тепер у Нацпарку перебуває велика зграя. 

Додамо, що у Нацпарку на Одещині вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

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