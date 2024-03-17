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Над Тузлівськими лиманами почалась міграція птахів

17 березня 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Над Тузлівськими лиманами почалась міграція птахів
Птаха одуд. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри штормову погоду, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, почалась міграція різних видів дрібних птахів. В основному це представники горобцеподібних. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Птах, що мешкає на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Птахи мігрують на північ і схід

За словами фахівця, всі птахи летять на північ та схід нашої країни. Імовірно, багато хто з них опиниться або будуть перетинати природні території в зоні активних бойових дій.

"З’явилися вже й одуди. Їм в таку погоду нелегко мігрувати, але їх генетична програма змушує летіти на північ, щоб встигнути виконати всі "завдання", — зазначив Іван Русєв.

Еколог додав, що птахи, які опиняються в зоні конфлікту, стикаються з ризиком поранень або навіть загибелі. Це може вплинути на стан популяцій окремих видів.

Над Тузлівськими лиманами почалась міграція птахів - фото 2
Горобець. Фото: Іван Русєв

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше за історію установи помітили сову-сипуху. Цей птах є найвідомішим представником совоподібних.

Також ми писали, що у нацпарку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Додамо, що коли нацпарк "Тузлівські лимани" ще був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст.

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