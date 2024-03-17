Над Тузловскими лиманами началась миграция птиц

Птица удод. Фото: Иван Русев

Несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы" Одесской области началась миграция разных видов мелких птиц. В основном это представители воробьинообразных.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Птица, обитающая на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Птицы мигрируют на север и восток

По словам специалиста, все птицы улетают на север и восток нашей страны. Вероятно, многие из них окажутся или будут пересекать природные территории в зоне активных боевых действий.



"Появились уже и удоды. Им в такую погоду нелегко мигрировать, но их генетическая программа заставляет лететь на север, чтобы успеть выполнить все "задания", — отметил Иван Русев.



Эколог добавил, что оказывающиеся в зоне конфликта птицы сталкиваются с риском ранений или даже гибели. Это может оказать влияние на состояние популяций отдельных видов.

Воробей. Фото: Иван Русев

Другие события в нацпарке

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совообразных.

Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельки", кочующие степными участками и пустырями парка в поисках семян диких трав.

Добавим, что когда нацпарк "Тузловские лиманы" еще был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.