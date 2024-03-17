Над Тузловскими лиманами началась миграция птиц
Несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы" Одесской области началась миграция разных видов мелких птиц. В основном это представители воробьинообразных.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.
Птицы мигрируют на север и восток
По словам специалиста, все птицы улетают на север и восток нашей страны. Вероятно, многие из них окажутся или будут пересекать природные территории в зоне активных боевых действий.
"Появились уже и удоды. Им в такую погоду нелегко мигрировать, но их генетическая программа заставляет лететь на север, чтобы успеть выполнить все "задания", — отметил Иван Русев.
Эколог добавил, что оказывающиеся в зоне конфликта птицы сталкиваются с риском ранений или даже гибели. Это может оказать влияние на состояние популяций отдельных видов.
Другие события в нацпарке
Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совообразных.
Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельки", кочующие степными участками и пустырями парка в поисках семян диких трав.
Добавим, что когда нацпарк "Тузловские лиманы" еще был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.
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