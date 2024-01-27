У нацпарку на Одещині зимують тисячі птахів — які саме

Зграї коноплянок на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв.

Національний природний парк "Тузлівські лимани" є унікальним місцем для спостереження за різноманітними видами птахів, особливо взимку. Серед них помічені й коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Хто такі коноплянки

За словами еколога, коноплянки — це дрібні гороб’ячі птахи, які мають сіро-коричневе забарвлення з чорними плямами на грудях та боках. Їх можна побачити на землі та у високотрав’ї, часто разом із зеленушками та щигликами. До осені їх у нацпарку вже стає більше, а взимку вони скупчуються сотнями й навіть тисячами, як зараз в січні 2024 року.

"Коноплянки — це дуже цікаві птахи, які можуть адаптуватися до різних умов. Вони дуже швидкі та спритні в повітрі, а також вміють ховатися від хижаків та негоди. Вони збирають корм із землі або викльовують із суцвіть, сідаючи на рослини. Вони також дуже голосисті та співучі, особливо в період гніздування", — розповів Русєв.

Він також розповів, що коноплянки збираються в тисячні зграї в прибережній зоні моря. Особливо багато їх на піщаному пересипі з боку Чорного моря, де ростуть чагарники та дикі трави з різним насінням. Там вони знаходять достатньо їжі та укриття. В зграях також можна зустріти дроздів, шпаків, очеретяних вівсяників, вусатих синиць та інших гороб’ячих птахів.

Зграя дрібних птахів. Фото: Іван Русєв.

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, після шторму та морозів на мілководді Тузлівських лиманів опинилося багато дрібної риби. Через це на узбережжі зібралося понад 120 тисяч птахів для наживи.

Також ми писали, що Тузлівські лимани наповнилися морською водою та рибою. Внаслідок цього на акваторії національного парку зʼявилися зграї кучерявих пеліканів.

Додамо, цьогоріч на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують лише три види.