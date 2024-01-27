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В нацпарке на Одесчине зимуют тысячи птиц — какие именно

27 января 2024 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В нацпарке на Одесчине зимуют тысячи птиц — какие именно
Стаи коноплянок на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" является уникальным местом для наблюдения за разнообразными видами птиц, особенно зимой. Среди них подмечены и коноплянки или "конопельники", кочующие степными участками и пустырями парка, ища семена диких трав.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Кто такие коноплянки

По словам эколога, коноплянки — это мелкие воробьи птицы, которые имеют серо-коричневую окраску с черными пятнами на груди и боках. Их можно увидеть на земле и в высокотравье, часто вместе с зеленушками и щелчками. К осени их в нацпарке уже становится больше, а зимой они скапливаются сотнями и даже тысячами, как сейчас, в январе 2024 года.

"Коноплянки - это очень интересные птицы, которые могут адаптироваться к разным условиям. Они очень быстры и ловки в воздухе, а также умеют прятаться от хищников и непогоды. Они собирают корм с земли или выклевывают из соцветий, садясь на растения. Они также очень голосисты и поющие, особенно в период гнездования", — рассказал Русев.

Он также рассказал, что коноплянки собираются в тысячные стаи в прибрежной зоне моря. Особенно много их на песчаной пересыпи со стороны Черного моря, где растут кустарники и дикие травы с разными семенами. Там они находят достаточно еды и укрытия. В стаях также можно встретить дроздов, скворцов, камышовых овсяников, усатых синиц и других воробьих птиц.

Стая мелких птиц. Фото: Иван Русев.

Другие события в нацпарке

Напомним, после шторма и морозов на мелководье Тузловских лиманов оказалось много мелкой рыбы. Поэтому на побережье собралось более 120 тысяч птиц для наживы.

Также мы писали, что Тузловские лиманы наполнились морской водой и рыбой. В результате на акватории национального парка появились стаи кудрявых пеликанов.

Добавим, на зимовку в Одесской области в этом году остались краснокнижные птицы. Речь идет о маленьких бакланах, которых в Украине насчитывают только три вида.

Одесса
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