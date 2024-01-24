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На мілководді Тузлівських лиманів зупинилися великі чаплі

24 січня 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На мілководді Тузлівських лиманів зупинилися великі чаплі
Чаплі на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після шторму та морозів на мілководді Тузлівських лиманів опинилося багато дрібної риби. Через це на узбережжі зібралося понад 120 тисяч птахів для наживи.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв. 

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За його словами, це досить рідке явище для України, адже на зимовий період великі білі чаплі відлітають до тропічного пояса. 

"Ночували вони зараз на льодові трохи далі від берега. І як тільки світає вони активно летять на полювання. Можуть стояти біля дрібних ополонок годинами в очікуванні жертви. І нарешті — спіймала карасика", — пише Русєв. 

Що відомо про птаха

Велика чепура – це великий болотний птах з довгими ногами. Оселяється колоніями чепура велика біля води, але у Тузлівських лиманах гніздових колоній немає. Живиться у незимовий період переважно рибами, амфібіями, рептиліями, ракоподібними, дрібними гризунами, молюсками, інколи пташенятами і сараною.

Еколог зазначає, що у наш час цьому красивому птаху загрожує втрата середовищ існування через людину, яка своєю діяльністю знищує природні ветланди, забруднює їх важкими металами та пестицидами, від яких птахи гинуть. Але зараз ще і війна руйнує їх помешкання та створює постійні стресові ситуації.

Нагадаємо, після потужного зимового шторму Тузлівські лимани наповнилися морською водою та рибою. Внаслідок цього на акваторії національного парку зʼявилися зграї кучерявих пеліканів.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

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