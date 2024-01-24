Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На мелководье Тузловских лиманов остановились большие цапли arrow

На мелководье Тузловских лиманов остановились большие цапли

24 января 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На мелководье Тузловских лиманов остановились большие цапли
Чапли на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После шторма и морозов на мелководье Тузловских лиманов оказалось много мелкой рыбы. Поэтому на побережье собралось более 120 тысяч птиц для наживы.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

По его словам, это достаточно редкое явление для Украины, ведь на зимний период большие белые цапли улетают в тропический пояс.

"Ночевали они сейчас на льду чуть дальше от берега. И как только светает они активно летят на охоту. Могут стоять у мелких прорубей часами в ожидании жертвы. И наконец - поймала карасика", — пишет Русев.

Что известно о птице

Большая наряда — это большая болотная птица с длинными ногами. Поселяется колониями щеголя большая у воды, но в Тузловских лиманах гнездовых колоний нет. Питается в незимний период преимущественно рыбами, амфибиями, рептилиями, ракообразными, мелкими грызунами, моллюсками, иногда птенцами и саранчой.

Эколог отмечает, что в настоящее время этой красивой птице грозит потеря сред обитания из-за человека, который своей деятельностью уничтожает природные ветланды, загрязняет их тяжелыми металлами и пестицидами, от которых погибают птицы. Но сейчас еще и война разрушает их жилье и создает постоянные стрессовые ситуации.

Напомним, после мощного зимнего шторма Тузловские лиманы наполнились морской водой и рыбой. В результате на акватории национального парка появились стаи кудрявых пеликанов.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.

Одесса
природа
Одесская область
Новости Одессы
экология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме