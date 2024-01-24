На мелководье Тузловских лиманов остановились большие цапли

Чапли на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

После шторма и морозов на мелководье Тузловских лиманов оказалось много мелкой рыбы. Поэтому на побережье собралось более 120 тысяч птиц для наживы.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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По его словам, это достаточно редкое явление для Украины, ведь на зимний период большие белые цапли улетают в тропический пояс.

"Ночевали они сейчас на льду чуть дальше от берега. И как только светает они активно летят на охоту. Могут стоять у мелких прорубей часами в ожидании жертвы. И наконец - поймала карасика", — пишет Русев.

Что известно о птице

Большая наряда — это большая болотная птица с длинными ногами. Поселяется колониями щеголя большая у воды, но в Тузловских лиманах гнездовых колоний нет. Питается в незимний период преимущественно рыбами, амфибиями, рептилиями, ракообразными, мелкими грызунами, моллюсками, иногда птенцами и саранчой.

Эколог отмечает, что в настоящее время этой красивой птице грозит потеря сред обитания из-за человека, который своей деятельностью уничтожает природные ветланды, загрязняет их тяжелыми металлами и пестицидами, от которых погибают птицы. Но сейчас еще и война разрушает их жилье и создает постоянные стрессовые ситуации.

Напомним, после мощного зимнего шторма Тузловские лиманы наполнились морской водой и рыбой. В результате на акватории национального парка появились стаи кудрявых пеликанов.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.