На Тузлівські лимани на Одещині прилетіли рожеві пелікани

Кучеряві пелікани у польоті. Фото: Іван Русєв

Після потужного зимового шторму Тузлівські лимани наповнилися морською водою та рибою. У звʼязку з цим на акваторії національного парку зʼявилися зграї кучерявих пеліканів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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За його словами, їхня чисельність зараз налічує декілька птахів.

"Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0 °C", — написав еколог.

Що відомо про кучерявих пеліканів

Його розмах крил — біля 320 см;

Птах занесений до Червоної книги України та охороняється Бонською та Бернською конвенціями;

Пелікан полює наодинці або малими групами.

Крім того, еколог зазначає, що пелікани, як і багато інших птахів дуже страждають від гулу шахедів і потужного шуму, якій їх супроводжує.

Нагадаємо, цьогоріч на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують лише три види.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.