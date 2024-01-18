Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Тузлівські лимани на Одещині прилетіли рожеві пелікани arrow

На Тузлівські лимани на Одещині прилетіли рожеві пелікани

18 січня 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Тузлівські лимани на Одещині прилетіли рожеві пелікани
Кучеряві пелікани у польоті. Фото: Іван Русєв
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після потужного зимового шторму Тузлівські лимани наповнилися морською водою та рибою. У звʼязку з цим на акваторії національного парку зʼявилися зграї кучерявих пеліканів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв. 

Читайте також:

За його словами, їхня чисельність зараз налічує декілька птахів. 

"Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0 °C", — написав еколог.

Що відомо про кучерявих пеліканів

  • Його розмах крил — біля 320 см;
  • Птах занесений до Червоної книги України та охороняється Бонською та Бернською конвенціями;
  • Пелікан полює наодинці або малими групами.

Крім того, еколог зазначає, що пелікани, як і багато інших птахів дуже страждають від гулу шахедів і потужного шуму, якій їх супроводжує.

Нагадаємо, цьогоріч на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують лише три види. 

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

Одеса
природа
Одеська область
парки
Новини Одеси
екологія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі