На Тузловские лиманы в Одесской области прилетели розовые пеликаны
После мощного зимнего шторма Тузловские лиманы наполнились морской водой и рыбой. В связи с этим на акватории национального парка появились стаи кудрявых пеликанов.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.
По его словам, их численность сейчас насчитывает несколько птиц.
"Кудрявый пеликан в отличие от розового пеликана может переносить температуры около 0 ° C", — написал эколог.
Что известно о кудрявых пеликанах
- Его размах крыльев — около 320 см;
- Птица занесена в Красную книгу Украины и охраняется Бонской и Бернской конвенциями;
- Пеликан охотится один на один или малыми группами.
Кроме того, эколог отмечает, что пеликаны, как и многие другие птицы, очень страдают от гула шахедов и мощного шума, которому их сопровождает.
Напомним, в этом году на зимовку в Одесской области остались краснокнижные птицы. Речь идет о маленьких бакланах, которых в Украине насчитывают только три вида.
Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.
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