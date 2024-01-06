На Одещині в Тузлівських лиманах зацвіли червонокнижні квіти

Пізньоцвіт анкарський. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

На Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

Про це повідомили в Національному природному парку "Тузлівські лимани".

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"Під Новий рік, в Українській Бессарабії, команда національного природного парку "Тузлівські лимани" вперше виявила дивовижне природне явище для цієї пори року — цвітіння пізньоцвіта анкарського, унікальної рослини з Червоної книги України", — повідомили в нацпарку.

Там також зазначили, що квіти зацвіли у басейні річки Когильник недалеко від м.Татарбунари. Ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів. Раніше в цих краях його реєстрували дуже часто, але в лютому.

"Слід зазначити, що через протизаконне розорювання близько 80% степових ділянок у НПП "Тузлівські лимани", ця рослина зникла в нацпарку і ми плануємо відтворювати цю неймовірно красиву і дивовижну рослину під час війни на території нацпарку", — йдеться у повідомленні.

Пізньоцвіт анкарський. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, у Національному парку "Тузлівські лимани" підбили підсумки року, що минає. У 2023 у заповідній зоні відбулося розширення охоронних територій, також парк виграв декілька судових справ.

Також ми писали, що під час моніторингу узбережжя Чорного моря в межах національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили міну. Інформацію про знахідку передали військовим.