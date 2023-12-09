На Тузлівські лимани, що на Одещині, прилетіли галагази — деталі

Галагази на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

До національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли галагази. Їх чисельність зараз налічує понад 30 тисяч особин.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

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Галагази на Тузлівських лиманах

Еколог розповів, що наразі лимани Причорномор'я населяються численними качками, зокрема галагазами, попелюхами, чернями чубатими, малими чірянками та криженями. Чисельність галагазів в парку зараз перевищує 30 тисяч особин тільки на двох лиманах — Шагани та на південній частині Алібея. Їхня кількість залежить від доступності їжі. Галагази харчуються дрібними ракоподібними, молюсками, а взимку — вегетативними частинами рослин та водоростями. Гнізда галагазів часто знаходяться в норах.

"Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів — витягує шию і повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок, все одно не пірнає. Галагаз — довірливий і естетично привабливий птах, справжня перната прикраса Тузлівських лиманів", — розповів Іван Русєв.

Також еколог розповів, що після останнього циклону, який вирував на Одещині, з нацпарку "Тузлівські лимани" до Болгарії відлетіли рожеві фламінго.

Міграція птахів на Тузлівських лиманах

Нагадаємо у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.

Ми розповідали, що в Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.

Додамо, що унаслідок шторму, який був 18 листопада, неподалік Одеси утворилася прірва, через яку морська вода потрапила до Тузлівських лиманів. Після останньої негоди концентрація солі у водоймі збільшилася, адже чорноморські хвилі дедалі частіше діставали до прісної води.