Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині помітили мігруючих птахів, які вирушать до Африки: що відомо arrow

На Одещині помітили мігруючих птахів, які вирушать до Африки: що відомо

10 вересня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Малі білі чаплі мігрують до Африки з Одеської області
Чаплі на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв. 

Читайте також:

За словами еколога, тепле літо сприяло формуванню багатої та смачної їжі для птахів, хоча чаплям риби цього року не вистачає. Попри те, що риби небагато, вистачає черв’яків, мотиля, молюсків, якими харчуються понад 50 видів птахів та особливо фламінго.

"Цього року ці дивовижні птахи вивели пташенят у нас у парку, і зараз вони разом полюють, щоби активно набратися енергії для далекого польоту. До нас ще летять зграї з дельти Дністра та інших місць Причорномор’я. Вранці вже відчувається подих осені, і мігруючих птахів стає дедалі більше", — пише Русєв.

Як зазначає науковець, з першими холодами ці птахи одразу вирушать до Африки, де проведуть весь осінньо-зимовий сезон. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Нещодавно цей громадянин знову знищив 14 дубів в урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз