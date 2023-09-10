Малі білі чаплі мігрують до Африки з Одеської області

Чаплі на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

В Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

За словами еколога, тепле літо сприяло формуванню багатої та смачної їжі для птахів, хоча чаплям риби цього року не вистачає. Попри те, що риби небагато, вистачає черв’яків, мотиля, молюсків, якими харчуються понад 50 видів птахів та особливо фламінго.

"Цього року ці дивовижні птахи вивели пташенят у нас у парку, і зараз вони разом полюють, щоби активно набратися енергії для далекого польоту. До нас ще летять зграї з дельти Дністра та інших місць Причорномор’я. Вранці вже відчувається подих осені, і мігруючих птахів стає дедалі більше", — пише Русєв.

Як зазначає науковець, з першими холодами ці птахи одразу вирушать до Африки, де проведуть весь осінньо-зимовий сезон.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Нещодавно цей громадянин знову знищив 14 дубів в урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади.