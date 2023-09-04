На Одещині чоловік знищував захисні лісові насадження: яке покарання на нього чекає

Зрубані дерева. Фото: ГУНП

Поліція міста Арциз повідомила про підозру 25-річному місцевому мешканцю, який вчинив незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях. Цей акт правопорушення завдає серйозної шкоди державі та може призвести до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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На початку серпня цього року місцеві мешканці повідомили поліцію про незаконну порубку дерев у яру поблизу Арциза. Поліцейські, прибувши на місце події, виявили чоловіка, який за допомогою бензопили вирубав сім дерев, зокрема акації та берести, без необхідних дозволів.

Поліцейські документують факт порубки дерев. Фото: ГУНП

Поліцейські вилучили у правопорушника автомобіль зі знаряддям злочину та деревами, які стали речовими доказами в провадженні за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Судово-економічна експертиза підтвердила, що чоловік завдав державі збитків на суму майже 56 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на чоловіка

"Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду. Відповідно до санкції статті, за це передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років", — зазначив т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Болградського районного відділу поліції полковник поліції Микола Євтодій.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Нещодавно цей громадянин знову знищив 14 дубів в урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади.