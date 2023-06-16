Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Незаконна порубка дерев: на Одещині чоловік знищував заповідну зону arrow

Незаконна порубка дерев: на Одещині чоловік знищував заповідну зону

16 червня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Незаконна порубка дерев: на Одещині чоловік знищував заповідну зону
Незаконно вирублені дерева. Фото: ГУНП в Одеській області.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Недавно цей громадянин знову знищив 14 дубів урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Місцевий житель повідомив про незаконну порубку деревини на спецлінію "102". Після прибуття на місце, слідчо-оперативна група виявила свіжо спиляні пні, автомобіль "ВАЗ" з причепом, що перевозив деревину, та бензопилу, яку зловмисник залишив під деревом у траві. Однак самого порушника на місці вже не було. Чоловік встиг спиляти та завантажити до причепа 14 дубів, які мали діаметр від 7 до 36 сантиметрів.

Спиляне дерево. Фото: ГУНП в Одеській області.
Спиляне дерево. Фото: ГУНП в Одеській області.

За попередніми розрахунками експертів, дії правопорушника спричинили збитки державі на суму близько 30 тисяч гривень. Поліцейські вилучили автомобіль з причепом, деревину та бензопилу з місця вчинення злочину, які були арештовані як речові докази. 

Також протягом декількох годин була встановлена особа зловмисника — це 47-річний житель села Базар'янка, що належить до тієї ж територіальної громади. Він вже має обвинувальний акт за незаконну порубку дерев, вчинену на початку минулого року в об'єкті природно-заповідного фонду.

Причеп з врубленими деревами. Фото: ГУНП в Одеській області.
Причеп з врубленими деревами. Фото: ГУНП в Одеській області.

В рамках кримінального провадження призначені експертизи, результати яких будуть враховані при прийнятті рішення про кваліфікацію злочину та повідомлення фігуранту про підозру. 

Нагадаємо, мешканець Новоборисівської ОТГ "попався" на вирубці дерев, які належать Одеській залізниці. Чоловік вже сплатив понад 30 тисяч штрафу, порубані дерева вилучили, але долю правопорушника ще не вирішено.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB