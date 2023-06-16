Незаконна порубка дерев: на Одещині чоловік знищував заповідну зону

Незаконно вирублені дерева. Фото: ГУНП в Одеській області.

У Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Недавно цей громадянин знову знищив 14 дубів урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Місцевий житель повідомив про незаконну порубку деревини на спецлінію "102". Після прибуття на місце, слідчо-оперативна група виявила свіжо спиляні пні, автомобіль "ВАЗ" з причепом, що перевозив деревину, та бензопилу, яку зловмисник залишив під деревом у траві. Однак самого порушника на місці вже не було. Чоловік встиг спиляти та завантажити до причепа 14 дубів, які мали діаметр від 7 до 36 сантиметрів.

Спиляне дерево. Фото: ГУНП в Одеській області.

За попередніми розрахунками експертів, дії правопорушника спричинили збитки державі на суму близько 30 тисяч гривень. Поліцейські вилучили автомобіль з причепом, деревину та бензопилу з місця вчинення злочину, які були арештовані як речові докази.

Також протягом декількох годин була встановлена особа зловмисника — це 47-річний житель села Базар'янка, що належить до тієї ж територіальної громади. Він вже має обвинувальний акт за незаконну порубку дерев, вчинену на початку минулого року в об'єкті природно-заповідного фонду.

Причеп з врубленими деревами. Фото: ГУНП в Одеській області.

В рамках кримінального провадження призначені експертизи, результати яких будуть враховані при прийнятті рішення про кваліфікацію злочину та повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, мешканець Новоборисівської ОТГ "попався" на вирубці дерев, які належать Одеській залізниці. Чоловік вже сплатив понад 30 тисяч штрафу, порубані дерева вилучили, але долю правопорушника ще не вирішено.