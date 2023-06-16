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Незаконная порубка деревьев: в Одесской области мужчина уничтожал заповедную зону

16 июня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Незаконная порубка деревьев: в Одесской области мужчина уничтожал заповедную зону
Незаконно вырубленные деревья. Фото: ГУНП в Одесской области.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Белгород-Днестровском районе полицейские разоблачили 47-летнего жителя в незаконной порубке деревьев. Этот мужчина уже раньше вырубил 11 дубов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" и был обвинен по этому факту, дело которого рассматривается в суде. Недавно этот гражданин снова уничтожил 14 дубов урочища возле села Лебедевка Тузловской территориальной громады.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Местный житель сообщил о незаконной порубке древесины на спецлинию "102". По прибытии на место следственно-оперативная группа обнаружила свежепиленные пни, автомобиль "ВАЗ" с перевозившим древесину прицепом и бензопилу, которую злоумышленник оставил под деревом в траве. Однако самого нарушителя на месте уже не было. Мужчина успел спилить и загрузить в прицеп 14 дубов, которые имели диаметр от 7 до 36 сантиметров.

Спиленное дерево. Фото: ГУНП в Одесской области.
Спиленное дерево. Фото: ГУНП в Одесской области.

По предварительным расчетам экспертов, действия правонарушителя нанесли ущерб государству на сумму около 30 тысяч гривен. Полицейские изъяли автомобиль с прицепом, древесину и бензопилу с места совершения преступления, арестованных как вещественные доказательства.

Также в течение нескольких часов было установлено лицо злоумышленника — это 47-летний житель села Базарьянка, принадлежащий к той же территориальной общине. У него уже есть обвинительный акт за незаконную порубку деревьев, совершенную в начале прошлого года в объекте природно-заповедного фонда.

Прицеп с деревянными деревьями. Фото: ГУНП в Одесской области.
Прицеп с деревянными деревьями. Фото: ГУНП в Одесской области.

В рамках уголовного производства назначены экспертизы, результаты которых будут учтены при принятии решения о квалификации преступления и уведомлении фигуранта о подозрении.

Напомним, житель Новоборысовской ОТГ "попался" на вырубке деревьев , принадлежащих Одесской железной дороге. Мужчина уже заплатил более 30 тысяч штрафа, изрубленные деревья изъяли, но судьба правонарушителя еще не решена.

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