Наламав дров: мешканець Одещини може сісти за ґрати за незаконну вирубку.

Правопорушник зізнався у злочині

Мешканець Новоборисівської ОТГ "попався" на вирубці дерев, які належать Одеській залізниці. Чоловік вже сплатив понад 30 тисяч штрафу, порубані дерева вилучили, але долю правопорушника ще не вирішено.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Деталі злочину

Виявлення трактора з причепом, наповненого деревиною сталася в жовтні минулого року в Новоборисівській ОТГ. 35-річний власник транспортного засобу не зміг надати поліцейським дозвільні документи на використання лісових ресурсів. Правоохоронці вилучили транспорт з деревиною та бензопилою.

"В ході розпочатого кримінального провадження слідчі поліції встановили, що чоловік самовільно для власних потреб спиляв у захисному лісовому насадженні на території Одеської залізниці п’ять кленів та два дуба діаметром від 16 до 45 см. За підрахунками фахівців, шкода, заподіяна державі в особі підприємства, перевищила 30 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні структури.

Яке покарання чекає на правопорушника

Попри те, що чоловік повністю визнав свою вину та добровільно відшкодував суму завданого збитку своїми діями він заподіяв державі істотну шкоду. Йому загрожує відповідальність, передбачена частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України.

"Правопорушнику, згідно з чинним законодавством, загрожує покарання у вигляді штрафу від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 25500 гривень) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк", — зазначено у повідомленні.

Правоохоронці закликають громадян бути свідомими і наголошують, що на порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут зрубаних дерев або чагарників потрібні відповідні дозвільні документи.