Pet-friendly: на яких залізницях України з’явились зручні поїлки для тварин
На 11 найбільших вокзалів країни з’явились зручні дозатори питної води для тварин, що подорожують поїздами. Такі поїлки встановили й на одеській залізниці.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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"Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів — були перевезені до безпеки поїздами Укрзалізниці", — йдеться в повідомленні.
Наразі українці повертаються додому, а з ними і їхні улюбленці. Тож залізницю вирішили зробити максимально дружньою до тварин.
Які з’явились нововведення
- спрощення оформлення квитків для улюбленців через застосунок;
- безкоштовно беруть на борт тварин на дитячій залізниці,
- встановлення дозаторів питної води для тварин
Де встановили поїлки
- Київ
- Харків
- Львів
- Одеса
- Дніпро
- Запоріжжя
- Вінниця
- Івано-Франківськ
- Чернівці
- Полтава (Полтава-Київська)
- Ужгород
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе": експрес для закоханих у столиці. Він курсував 14 лютого, а також такий потяг буде запущено 18 та 19 лютого. Спеціальний потяг для закоханих бачив і наш фотокореспондент.
Також ми писали, що норвезька залізнична компанія VY передала Укрзалізниці 30 тисяч "комфортних наборів". До них входить плед, беруші та маски для сну.