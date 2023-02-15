Pet-friendly: на яких залізницях України з’явились зручні поїлки для тварин

Подорож із домашнім улюбленцем стане зручнішою

На 11 найбільших вокзалів країни з’явились зручні дозатори питної води для тварин, що подорожують поїздами. Такі поїлки встановили й на одеській залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. 112 тисяч тварин — від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів — були перевезені до безпеки поїздами Укрзалізниці", — йдеться в повідомленні.

Наразі українці повертаються додому, а з ними і їхні улюбленці. Тож залізницю вирішили зробити максимально дружньою до тварин.

Які з’явились нововведення

спрощення оформлення квитків для улюбленців через застосунок;

безкоштовно беруть на борт тварин на дитячій залізниці,

встановлення дозаторів питної води для тварин

Де встановили поїлки

Київ

Харків

Львів

Одеса

Дніпро

Запоріжжя

Вінниця

Івано-Франківськ

Чернівці

Полтава (Полтава-Київська)

Ужгород

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе": експрес для закоханих у столиці. Він курсував 14 лютого, а також такий потяг буде запущено 18 та 19 лютого. Спеціальний потяг для закоханих бачив і наш фотокореспондент.

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