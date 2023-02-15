Pet-friendly: на каких железных дорогах Украины появились удобные поилки для животных

Путешествие с домашним любимцем станет удобнее

На 11 крупнейших вокзалов страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных. Такие поилки установили и на одесской железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Масштабная эвакуация пассажиров вместе со своими животными с самого начала полномасштабного вторжения показала, насколько важны для украинцев их домашние любимцы. 112 тысяч животных — от привычных для нас кошек и собак до экзотических домашних лис, енотов, игуан, удавов и крокодилов — были к безопасности поездами "Укрзализныци"", — говорится в сообщении.

Пока украинцы возвращаются домой, а с ними и их любимцы. Железную дорогу решили сделать максимально дружественной к животным.

Появившиеся нововведения

упрощение оформления билетов для любимцев через приложение;

бесплатно берут на борт животных на детской железной дороге,

установка дозаторов питьевой воды для животных

Где установили поилки

Киев

Харьков

Львов

Одесса

Днепр

Запорожье

Винница

Ивано-Франковск

Черновцы

Полтава (Полтава-Киевская)

Ужгород

Напомним, Укрзализныця запустила "Поезд к тебе": экспресс для влюбленных в столице. Он курсировал 14 февраля, а также такой поезд будет запущен 18 и 19 февраля. Специальное влечение для влюбленных видел и наш фотокорреспондент.

Также мы писали, что норвежская железнодорожная компания VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.