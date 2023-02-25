Наломал дров: житель Одесщины может сесть за решетку за незаконную вырубку.

Хотел подготовиться к зиме, а попал на штраф: жителю Одесчины "светит" срок за решеткой за незаконную вырубку деревьев
Житель Новоборысовской ОТГ "попался" на вырубке принадлежащих Одесской железной дороге деревьев. Мужчина уже заплатил более 30 тысяч штрафа, изрубленные деревья изъяли, но судьба правонарушителя еще не решена.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Детали преступления
Обнаружение трактора с прицепом, наполненного древесиной, произошло в октябре прошлого года в Новоборысовской ОТГ. 35-летний владелец транспортного средства не смог предоставить полицейским разрешительные документы на использование лесных ресурсов. Правоохранители изъяли транспорт с деревом и бензопилой.
"В ходе начатого уголовного производства следователи полиции установили, что мужчина самовольно для собственных нужд спилил в защитном лесном насаждении на территории Одесской железной дороги пять кленов и два дуба диаметром от 16 до 45 см. По подсчетам специалистов, ущерб, причиненный государству в лице предприятия , превысила 30 тысяч гривен", — говорится в сообщении структуры.
Какое наказание ждет правонарушителя
Несмотря на то, что мужчина полностью признал свою вину и добровольно возместил сумму причиненного ущерба своими действиями, он причинил государству существенный вред. Ему грозит ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса.
"Правонарушителю, согласно действующему законодательству, грозит наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000-25500 гривен) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот самый срок", — указано в сообщении.
Правоохранители призывают граждан быть сознательными и подчеркивают, что на порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт срубленных деревьев или кустарников требуются соответствующие разрешительные документы.