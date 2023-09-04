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В Одесской области мужчина уничтожал защитные лесные насаждения: какое наказание его ждет

4 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина уничтожал защитные лесные насаждения: какое наказание его ждет
Срубленные деревья. Фото: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В начале августа этого года местные жители сообщили полиции о незаконной порубке деревьев в овраге близ Арциза. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину, который с помощью бензопилы вырубил семь деревьев, в том числе акации и бересты, без необходимых разрешений.

Полицейские документируют факт порубки деревьев. Фото: ГУНП

Полицейские изъяли у правонарушителя автомобиль с орудием преступления и деревьями, которые стали вещественными доказательствами по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что мужчина нанес государству ущерб на сумму почти 56 тысяч гривен.

Какое наказание ждет мужчину

"Собрав достаточно доказательств, следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях, что причинило существенный ущерб. Согласно санкции статьи, за это предусмотрена ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет", — отметил и.о. начальника отделения полиции №1 Болградского районного отдела полиции полковник полиции Николай Евтодий.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе полицейские вторично разоблачили 47-летнего жителя в незаконной порубке деревьев . Этот мужчина уже раньше вырубил 11 дубов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" и был обвинен по этому факту, дело которого рассматривается в суде. Недавно этот гражданин снова уничтожил 14 дубов в урочище возле села Лебедевка Тузловской территориальной громады.

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