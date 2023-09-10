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На Одесчине заметили мигрирующих птиц, которые отправятся в Африку: что известно

10 сентября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Малые белые цапли мигрируют в Африку из Одесской области
Цапли на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области заметили птиц, которые будут мигрировать в теплые края. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" собрались стаи малых белых цапель, которые отправятся в Африку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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По словам эколога, теплое лето способствовало формированию богатой и вкусной пищи для птиц, хотя цаплям рыбы в этом году не хватает. Несмотря на то, что рыбы немного, хватает червей, мотыля, моллюсков, которыми питаются более 50 видов птиц и особенно фламинго.

"В этом году эти удивительные птицы вывели птенцов у нас в парке, и сейчас они вместе охотятся, чтобы активно набраться энергии для дальнего полета. К нам еще летят стаи из дельты Днестра и других мест Причерноморья. Утром уже чувствуется дыхание осени, и мигрирующих птиц становится все больше", — пишет Русев.

Как отмечает ученый, с первыми холодами эти птицы отправятся в Африку, где проведут весь осенне-зимний сезон.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе полицейские вторично разоблачили 47-летнего жителя в незаконной порубке деревьев. Этот мужчина уже раньше вырубил 11 дубов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" и был обвинен по этому факту, дело которого рассматривается в суде. Недавно этот гражданин снова уничтожил 14 дубов в урочище возле села Лебедевка Тузловской территориальной громады.

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