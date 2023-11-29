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Морська вода потрапила у прісноводні лимани Одещини — які можуть бути наслідки

29 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Морська вода потрапила у прісноводні лимани Одещини — які можуть бути наслідки
Вид на Тузлівські лимани. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок шторму, який був 18 листопада, неподалік Одеси утворилася прірва, через яку морська вода потрапила до Тузлівських лиманів. Після останньої негоди концентрація солі у водоймі збільшилася, адже чорноморські хвилі дедалі частіше діставали до прісної води.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів еколог Владислав Балінський. 

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За його словами, часте потрапляння морської води у прісну може негативно впливати на місцеву фауну, адже риби та інші мікроорганізми пристосовуються до певного середовища.

"Це був дуже потужний вітер, який підняв рівень моря якраз в тій частині узбережжя. Сталося з’єднання та наповнення якоюсь мірою цих лиманів", — сказав Балінський.

Однак він наголосив, що такі явища мають тимчасовий характер та морська вода певною мірою врятувала лимани від висихання. Наразі залишилося водоймі лише "опріснитися".

Нагадаємо, рожеві фламінго, що прилетіли в національний парк "Тузлівські лимани" минулого місяця, остаточно вирішили оселитися тут. Навіть попри нещодавній шторм у Чорному морі та воєнні дії, птахи продовжують насолоджуватися життям у національному парку. 

Також ми писали, що в Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисячі гектарів.

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