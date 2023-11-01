На півдні Одещини створять новий природний парк

Нижньодністровський національний парк. Фото: Природно-заповідний фонд України

В Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисяч гектарів.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна.

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"Територія, яка пропонується для створення національного парку, є унікальною для степової зони України, де зберігся суцільний масив плакорних цілинних степів на великій площі. Ці землі відзначаються значним флористичним та фауністичним різноманіттям, а також мозаїкою рослинних угруповань і ландшафтів, притаманним степовій зоні Українського Причорномор’я", — зазначила Ірина Шатохіна.

Що планують включити до парку

Староманзирський ботанічний парк;

Тарутинський степ,

парки "Діброва Могилевська" та Діброва Манзирська.

Нагадаємо, До національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло понад 1000 особин фламінго. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

Також ми писали, що у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.