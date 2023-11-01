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На півдні Одещини створять новий природний парк

1 листопада 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На півдні Одещини створять новий природний парк
Нижньодністровський національний парк. Фото: Природно-заповідний фонд України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисяч гектарів.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна.

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"Територія, яка пропонується для створення національного парку, є унікальною для степової зони України, де зберігся суцільний масив плакорних цілинних степів на великій площі. Ці землі відзначаються значним флористичним та фауністичним різноманіттям, а також мозаїкою рослинних угруповань і ландшафтів, притаманним степовій зоні Українського Причорномор’я", — зазначила Ірина Шатохіна.

Що планують включити до парку

  • Староманзирський ботанічний парк;
  • Тарутинський степ,
  • парки "Діброва Могилевська" та Діброва Манзирська. 

Нагадаємо, До національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло понад 1000 особин фламінго. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

Також ми писали, що у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.

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