На півдні Одещини створять новий природний парк
В Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисяч гектарів.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна.
"Територія, яка пропонується для створення національного парку, є унікальною для степової зони України, де зберігся суцільний масив плакорних цілинних степів на великій площі. Ці землі відзначаються значним флористичним та фауністичним різноманіттям, а також мозаїкою рослинних угруповань і ландшафтів, притаманним степовій зоні Українського Причорномор’я", — зазначила Ірина Шатохіна.
Що планують включити до парку
- Староманзирський ботанічний парк;
- Тарутинський степ,
- парки "Діброва Могилевська" та Діброва Манзирська.
Нагадаємо, До національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло понад 1000 особин фламінго. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.
Також ми писали, що у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.
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