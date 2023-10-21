До нацпарку "Тузловські лимани" прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго

Фламінго в нацпарку "Тузлівські лимани". Фото: Олександр Бронсков

До національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло понад 1000 особин фламінго. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

Про це повідомили на сторінці нацпарку у Facebook.

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"Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість — італієць", — зазначили в нацпарку.

Фламінго в нацпарку "Тузлівські лимани". Фото: Олександр Бронсков

Скільки фламінго прилетіло

До національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли 1114 рожевих фламінго. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території парку.

Фахівці підкреслюють, що це "не ті, що цьогоріч успішно загніздились на наших територіях". Додамо, що на Тузлівських лиманах вперше вирішили прожити з весни до осені 570 фламінго, вони вивели 192 пташеняти.

Фламінго в нацпарку "Тузлівські лимани". Фото: Олександр Бронсков

Що відомо про рожевих фламінго

Фламінго рожевокрилий – в Україні — рідкісний залітний вид. Відомий лише один випадок гніздування. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни й лимани. Живиться на мілководді з мулистим дном проціджуючи воду дзьобом. Живляться фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також одноклітинними водоростями Aphanothece sabina та насінням деяких рослин. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" відбулась операція "Каблучка". Вперше в Україні кільцювали пташенят рожевих фламінго. Цей значущий крок для охорони та вивчення цих красенів став можливим завдяки спільній роботі орнітологів, науковців і всіх небайдужих осіб, які долучилися до підготовки та проведення цієї унікальної події.

Також ми писали, що у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.