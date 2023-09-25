На Одещині рожеві фламінго отримали українські паспорти
В Національному природному парку "Тузлівські лимани" відбулась операція "Каблучка". Вперше в Україні кільцювали пташенят рожевих фламінго.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Операція "Каблучка"
Зі 192 пташенят фламінго, народжених на території парку цього року, 18 отримали національні паспорти у вигляді жовтих кілець з кодовими номерами UA01-UA18.
Цей значущий крок для охорони та вивчення цих красенів став можливим завдяки спільній роботі орнітологів, науковців і всіх небайдужих осіб, які долучилися до підготовки та проведення цієї унікальної події.
Нагадаємо, в Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.
Також ми писали, що на Тузлівських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.