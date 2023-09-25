На Одещині рожеві фламінго отримали українські паспорти

Кільцювання пташенят. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" відбулась операція "Каблучка". Вперше в Україні кільцювали пташенят рожевих фламінго.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Операція "Каблучка"

Зі 192 пташенят фламінго, народжених на території парку цього року, 18 отримали національні паспорти у вигляді жовтих кілець з кодовими номерами UA01-UA18.

Цей значущий крок для охорони та вивчення цих красенів став можливим завдяки спільній роботі орнітологів, науковців і всіх небайдужих осіб, які долучилися до підготовки та проведення цієї унікальної події.

Операція "Каблучка" у нацпарку. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Пташенята фламінго отримали національні паспорти. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Нагадаємо, в Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.